Российского «смотрящего» уложили на пол и сняли на видео

28 августа 2026, 11:57

Полиция задержала на Камчатке «смотрящего» с подручными, деньгами и оружием

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

На Камчатке сотрудники правоохранительных органов задержали криминального авторитета, неофициально признанного «смотрящим» за Петропавловском-Камчатским, а также его приближенных. Кадры оперативных мероприятий опубликовала «Лента.ру» со ссылкой на региональное управление МВД.