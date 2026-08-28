Российского «смотрящего» уложили на пол и сняли на видео
На Камчатке сотрудники правоохранительных органов задержали криминального авторитета, неофициально признанного «смотрящим» за Петропавловском-Камчатским, а также его приближенных. Кадры оперативных мероприятий опубликовала «Лента.ру» со ссылкой на региональное управление МВД.
На видео запечатлели бойцов спецподразделений, которые с применением физической силы задерживают подозреваемых на улице, а также проводят обыски в жилых помещениях. Силовики укладывают мужчин на асфальт, ставят их к стене, а служебная собака помогает обнаружить запрещенные предметы.
В межведомственной операции приняли участие оперативники уголовного розыска, сотрудники УФСБ и УФСИН России по Камчатскому краю. Силовую поддержку обеспечили бойцы СОБР Росгвардии. Задержания трех фигурантов проводились одновременно в Петропавловске-Камчатском и Елизово.
Главным фигурантом дела стал 63-летний мужчина, имеющий многочисленные судимости за тяжкие и особо тяжкие преступления. По данным следствия, он активно пропагандировал «воровские понятия» и пытался вовлечь в криминальную среду как местных жителей, так и осужденных в колониях края.
Его сообщниками оказались ранее судимые мужчины 38 и 61 лет. Они выполняли указания лидера, следили за соблюдением «арестантского уклада»*, участвовали в сходках и занимались сбором денег в «общак».
В ходе обысков оперативники изъяли мобильные телефоны, около полумиллиона рублей, штык-ножи, патроны к травматическому пистолету, записки с выдержками из «воровского кодекса», а также предметы с символикой экстремистского движения.
В отношении задержанных возбудили уголовные дела по статьям об организации и участии в деятельности экстремистской организации. Всех фигурантов поместили в изолятор временного содержания, решается вопрос об их аресте, сообщили в камчатском управлении СКР.
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