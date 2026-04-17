Криминальный авторитет получил новый срок за пропаганду АУЕ*
В Краснодарском крае криминального авторитета Бичико Пруидзе приговорили к пяти годам и восьми месяцам колонии.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов региона в Telegram, срок назначили по делу об участии в экстремистской организации. Суд установил, что уроженец Сочи, находясь в краснодарском СИЗО-1 с 13 августа 2023 года по 27 февраля 2024 года, насаждал криминальную идеологию, распространял воровские традиции и требовал соблюдения «понятий».
Кроме того, фигурант активно высказывался в поддержку движения «Арестантский уклад един» (АУЕ)*. Его признали в России экстремистским и запретили.
