Участники движения АУЕ* получили новые приговоры за «общак»

В Липецкой области участники движения АУЕ* получили новые сроки

В Липецкой области суд вынес приговор 12 сторонникам запрещенного в России экстремистского движения АУЕ* («Арестантское уголовное единство»). Все они отбывали наказание в исправительной колонии города Ельца. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.





Фигурантов признали виновными по статьям 282.2 УК РФ («Участие в деятельности экстремистской организации») и 282.3 УК РФ («Сбор средств для обеспечения деятельности экстремистской организации»). Один из осужденных — 42-летний заключенный — дополнительно получил обвинение по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»).



Как установил суд, мужчина обладал статусом так называемого положенца. В частности, занимал высшее положение в криминальной иерархии на подконтрольной территории, продвигал «воровские идеи», объединял лиц криминальной направленности, систематически нарушал правила внутреннего распорядка, а также вместе с другим подсудимым участвовал в формировании «общака», из которого финансировалась деятельность экстремистской организации АУЕ*.



В итоге организатора приговорили к 12 годам лишения свободы и штрафу в размере миллиона рублей. Его соучастник получил шесть лет колонии особого режима. Остальных десяти фигурантов осудили на сроки от трех до пяти лет колонии строгого или особого режима.



