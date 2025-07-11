Тульский вандал, осквернивший Вечный огонь, пропагандировал АУЕ* в СИЗО
Находясь под следствием за надругательство над символом воинской славы, иностранец демонстрировал сокамерникам запрещенную символику движения АУЕ*, нарисовав календарь с надписью «Жизнь ворам».
Суд назначил ему штраф за пропаганду экстремизма. Отмечается, что ранее он был задержан за осквернение Вечного огня на мемориале «Три штыка».
Напомним, организатор экстремистской ячейки АУЕ* в Подмосковье получил семь лет колонии.
*движение «Арестантское уголовное единство» признано экстремистским и запрещено на территории РФ.
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