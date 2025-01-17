Питалась объедками и сутками стояла в углу: мать избила родную дочь из-за съеденной колбасы. Шокирующая история из Самары

Фото: iStock/dragana991
Жизнь Лизы (имена героев этой истории изменены. — Ред.) из Самары, которой 19 лет, до 2020 года напоминала знакомую всем историю о Золушке.
В этой ситуации роль злой мачехи играла её собственная мать, Дарья. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
После развода родителей в 2015 году жизнь Лизы изменилась: в их доме появился отчим Слава, а затем и маленький Славик. С 11 лет Лиза уже не могла позволить себе быть просто девочкой-подростком.
Все заботы о младенце легли на её хрупкие плечи. Мама, Дарья, не только не помогала, но и сама полагалась на старшую дочь в вопросах ухода за детьми. Лиза пеленала, кормила и следила за безопасностью своих братьев и сестёр, в то время как её собственные нужды оставались на заднем плане. Если что-то шло не так, именно Лиза становилась виновной.
Общение с отцом и бабушкой по его линии было под строгим запретом. Однако, встречи происходили в школе, где бабушка приносила внучкам сладости и интересовалась их состоянием. Лиза старалась скрыть свои страдания, но иногда всё же проговаривалась о побоях. Это только усугубляло её положение: мама наказывала её ещё сильнее за любые намёки на жалобы.
Лиза пыталась вырваться в другую комнату, но отчим Слава крепко держал её за плечи, не позволяя убежать. Когда он на мгновение ослабил хватку, Лиза упала на колени. В этот момент мама нанесла ей удар кулаком в лицо. Боль была невыносимой, слёзы катились по её щекам, в то время как мама продолжала обзывать её уничижительными словами. После этого она отправила Лизу спать. Младшая сестра наблюдала за происходящим, но не решилась вмешаться.
На следующий день бабушка Лизы, Зинаида Ивановна, увидела её лицо, покрытое ужасными синяками, а руки были в ранах. Сердце бабушки сжалось от страха за внучку. Она немедленно позвонила своему сыну Саше — отцу Лизы. Тот не стал медлить и написал заявление в полицию. Со 2 сентября 2020 года Лиза переехала к отцу и его семье, а против её матери было возбуждено уголовное дело.
Она утверждала, что девочка сама причиняла себе вред из-за нервного расстройства. Слава также поддерживал эту версию событий, подчеркивая, что наказания были лишь за провинности и не превышали разумные границы. Однако слова родителей противоречили свидетельствам одноклассников Лизы, которые знали о её страданиях.
Несмотря на то что врачи и классный руководитель не заметили явных следов насилия, одноклассники подтвердили: Лиза подвергалась жестокому обращению с 2017 года. Она старалась скрывать свои травмы под одеждой с длинным рукавом и капюшоном, но однажды даже показала рану на руке, которая загноилась. Девочка никогда не жаловалась, предпочитая не говорить о своей семье.
После того как ситуация стала известна широкой общественности, жизнь Лизы кардинально изменилась. Она вновь обрела радость в школьной жизни, начала делать уроки с удовольствием и стала более общительной. На вопрос о том, хочет ли она вернуться к матери, девочка неизменно отвечала: «Нет».
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Бесплатная нянькаЛиза с ранних лет была вынуждена брать на себя ответственность старшей сестры. Воспитываясь в семье, где забота о младших легла на её плечи, она стала фактически бесплатной нянькой для своей младшей сестры Маши и новорожденного брата Славика.
После развода родителей в 2015 году жизнь Лизы изменилась: в их доме появился отчим Слава, а затем и маленький Славик. С 11 лет Лиза уже не могла позволить себе быть просто девочкой-подростком.
Все заботы о младенце легли на её хрупкие плечи. Мама, Дарья, не только не помогала, но и сама полагалась на старшую дочь в вопросах ухода за детьми. Лиза пеленала, кормила и следила за безопасностью своих братьев и сестёр, в то время как её собственные нужды оставались на заднем плане. Если что-то шло не так, именно Лиза становилась виновной.
«Однажды Машка съела всю колбасу из холодильника, и мама, подумав, что это я, наказала меня ремнем», — делится она горькими моментами.
Остатки от семейного столаЛиза часто оставалась без еды, довольствуясь остатками от семейного стола. Её жизнь была полна страха и унижений — наказания от матери были регулярными и непредсказуемыми. Девочка могла провести в углу от нескольких часов до нескольких суток, не получая ни пищи, ни возможности выйти в туалет.
Общение с отцом и бабушкой по его линии было под строгим запретом. Однако, встречи происходили в школе, где бабушка приносила внучкам сладости и интересовалась их состоянием. Лиза старалась скрыть свои страдания, но иногда всё же проговаривалась о побоях. Это только усугубляло её положение: мама наказывала её ещё сильнее за любые намёки на жалобы.
Фото: iStock/Natalia Rusanova
Отчим держал, а мать била ремнем30 августа 2020 года мама с отчимом покинули дом, оставив Лизу запертой с младшими братом и сестрой. В течение дня мимо их квартиры, расположенной на первом этаже, проходила знакомая девочек, они немного поболтали через окно. Однако вечером, вернувшись домой, мама начала наказывать Лизу за общение с подружками, упрекая её. В гневе она схватила ремень с большой бляшкой и принялась хлестать дочь.
Лиза пыталась вырваться в другую комнату, но отчим Слава крепко держал её за плечи, не позволяя убежать. Когда он на мгновение ослабил хватку, Лиза упала на колени. В этот момент мама нанесла ей удар кулаком в лицо. Боль была невыносимой, слёзы катились по её щекам, в то время как мама продолжала обзывать её уничижительными словами. После этого она отправила Лизу спать. Младшая сестра наблюдала за происходящим, но не решилась вмешаться.
На следующий день бабушка Лизы, Зинаида Ивановна, увидела её лицо, покрытое ужасными синяками, а руки были в ранах. Сердце бабушки сжалось от страха за внучку. Она немедленно позвонила своему сыну Саше — отцу Лизы. Тот не стал медлить и написал заявление в полицию. Со 2 сентября 2020 года Лиза переехала к отцу и его семье, а против её матери было возбуждено уголовное дело.
Фото: iStock/Zinkevych
Нервное расстройствоМама настаивает на том, что ничего подобного не происходило.
«Ни я, ни мой муж никогда не били Лизу», — уверяла следователей Дарья.
Она утверждала, что девочка сама причиняла себе вред из-за нервного расстройства. Слава также поддерживал эту версию событий, подчеркивая, что наказания были лишь за провинности и не превышали разумные границы. Однако слова родителей противоречили свидетельствам одноклассников Лизы, которые знали о её страданиях.
Несмотря на то что врачи и классный руководитель не заметили явных следов насилия, одноклассники подтвердили: Лиза подвергалась жестокому обращению с 2017 года. Она старалась скрывать свои травмы под одеждой с длинным рукавом и капюшоном, но однажды даже показала рану на руке, которая загноилась. Девочка никогда не жаловалась, предпочитая не говорить о своей семье.
После того как ситуация стала известна широкой общественности, жизнь Лизы кардинально изменилась. Она вновь обрела радость в школьной жизни, начала делать уроки с удовольствием и стала более общительной. На вопрос о том, хочет ли она вернуться к матери, девочка неизменно отвечала: «Нет».
Уголовное делоВ результате расследования против Дарьи было возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетней, соединенное с жестоким обращением».
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Дарья Осипова