Российского туриста ограбили «ледибои»* в отеле Таиланда

02 июля 2026, 12:39

SHOT: российского туриста ограбили трансгендеры* в номере отеля в Паттайе

Фото: iStock/Prasit Supho

Российский турист стал жертвой ограбления в Таиланде, когда заказал проституток, которые оказались «ледибоями»*. Как сообщает телеграм-канал SHOT,