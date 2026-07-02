Российского туриста ограбили «ледибои»* в отеле Таиланда
Российский турист стал жертвой ограбления в Таиланде, когда заказал проституток, которые оказались «ледибоями»*. Как сообщает телеграм-канал SHOT,
Мужчина встретил двух девушек в мини-нарядах на знаменитой улице Уокинг-стрит в Паттайе. После недолгого разговора, он согласился на их услуги, заплатив 3000 бат (около 7000 рублей). Однако позже, когда компания оказалась в отеле, россиянин вызвал полицию, заявив, что у него украли еще 10 тысяч бат (примерно 24 тысячи рублей). Что именно происходило в номере, он не стал раскрывать.
Полиция быстро задержала двух подозреваемых — тайца и лаосца, которые использовали имена Чантакан и Эккарат. При этом у них были паспорта на другие, мужские имена. После инцидента власти выпустили предупреждение для иностранных туристов о необходимости быть осторожнее с трансгендерами* на улицах. Им также напомнили, что проституция в стране является незаконной.
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