Россиянина обнаружили мёртвым на полу квартиры в Анталье
В турецком городе Анталья в квартире был обнаружен мёртвым гражданин России – 52-летний Олег Семичев. Об этом сообщает агентство DHA.
Накануне вечером мужчина обращался в больницу, после чего благополучно вернулся домой. Однако утром во вторник его бывшая жена нашла его лежащим на полу квартиры.
Прибывшие на место медики констатировали смерть Семичева. По словам представителей агентства, врач, осмотревший мужчину, посчитал его смерть подозрительной, из-за чего в квартиру прибыли следователи для проведения проверки.
Тело россиянина направлено в морг Антальи, следствие продолжается. Обстоятельства и причины смерти выясняются.
