Российского уклониста осудили за дезертирство и кражу

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Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к лишению свободы сроком на 13 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Мужчина признан виновным в краже и дезертирстве в период мобилизации. Об этом сообщил ТАСС.
По информации следствия, фигурант уклонился от военной службы во время мобилизации осенью 2022 года. В октябре 2023 году мужчина покинул территорию воинской части в Южно-Сахалинске и трудоустроился в Ногликском районе на севере Сахалина. Но, в начале осени он решил заменить паспорт. Сотрудники правоохранительных органов задержали нарушителя.
Отмечается, что за дезертирство он был приговорен к 12 годам, но в сентябре он также был осужден за кражу. Поэтому окончательным наказанием стал срок лишения свободы на срок 13 лет.
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