«Учительница года» занялась сексом с 12-летним школьником

В американском штате Калифорния начался суд над учительницей Жаклин Ма, занявшейся сексом с одним мальчиком и пытавшейся совратить второго. Об этом пишет The San Diego Union-Tribune.
Отмечается, что в 2022 году женщину признали одним из пяти «Учителей года» в округе. В марте она была арестована после того, как в полицию обратился отец двенадцатилетнего школьника.
Следствие утверждает, что Ма имела сексуальные отношения с ребёнком на протяжении нескольких месяцев. Она также отправляла мальчику фотографии сексуального характера и того же требовала в ответ. В ходе расследование стало известно о наличии второй жертвы — 11-летнего ученика, который тоже получал от учительницы интимные сообщения.
Изначально Жаклин Ма грозили 29 лет тюремного заключения, но после выяснения фактов о втором мальчике обвинения ужесточили. Теперь её признают виновной по несколько статьям, включая хранение детской порнографии и изнасилование несовершеннолетнего, поэтому женщине грозит пожизненное заключение.
Читайте также:
В Нижнем Новгороде директора кафе задержали за избиение девушки
Е1.ru: Пропавшая под Екатеринбургом многодетная мать позвонила родным из подвала
Задержанный в Норвегии «бразилец» признался, что он россиянин
Следствие утверждает, что Ма имела сексуальные отношения с ребёнком на протяжении нескольких месяцев. Она также отправляла мальчику фотографии сексуального характера и того же требовала в ответ. В ходе расследование стало известно о наличии второй жертвы — 11-летнего ученика, который тоже получал от учительницы интимные сообщения.
Читайте также:
В Нижнем Новгороде директора кафе задержали за избиение девушки
Е1.ru: Пропавшая под Екатеринбургом многодетная мать позвонила родным из подвала
Задержанный в Норвегии «бразилец» признался, что он россиянин
Диана Аванесян