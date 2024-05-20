Российского замминистра обвинили в многомиллионных хищениях у сирот

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Замминистра науки и просвещения Кабардино-Балкарии обвиняется в хищении 49 миллионов рублей, пишет РИА Новости.
По данным региональной прокуратуры, чиновник обвиняется по статье о халатности, которая повлекла причинение особо крупного ущерба. Ему грозит до шести месяцев ареста. Уголовное дело передано в суд, добавили в ведомстве.
Как сообщает следствие, хищение выделенных в бюджете денег на реализацию министерством 45 госконтрактов произошло из-за недобросовестного и небрежного отношения замминистра к службе. Контракты на поставку жилья были заключены с некой коммерческой компанией.
В отношении предпринимателя тоже возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Оно направлено в суд.
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Как сообщает следствие, хищение выделенных в бюджете денег на реализацию министерством 45 госконтрактов произошло из-за недобросовестного и небрежного отношения замминистра к службе. Контракты на поставку жилья были заключены с некой коммерческой компанией.
В отношении предпринимателя тоже возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Оно направлено в суд.
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Алёна Самарева