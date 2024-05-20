Россиянин изнасиловал друга 40-сантиметровой обувной ложкой из-за ревности

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Житель Подмосковья приревновал подругу к их общему 43-летнему знакомому и изнасиловал его металлической ложкой.
По данным MK.RU, в подмосковном Серпухове 32-летний мужчина приревновал подругу к их общему знакомому и изнасиловал его металлической ложкой.
Отмечается, что в майские праздники потерпевший позвал в гости приятеля и знакомую. Во время застолья подозреваемый приревновал знакомую к хозяину квартиры и надругался с помощью 40-сантиметровой обувной ложки.
Возбуждено уголовное дело. Ранее он уже был судим за кражу.
Незадолго до этого сообщалось, что на востоке Москвы 46-летний мужчина надругался над девушкой.
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Отмечается, что в майские праздники потерпевший позвал в гости приятеля и знакомую. Во время застолья подозреваемый приревновал знакомую к хозяину квартиры и надругался с помощью 40-сантиметровой обувной ложки.
Возбуждено уголовное дело. Ранее он уже был судим за кражу.
Незадолго до этого сообщалось, что на востоке Москвы 46-летний мужчина надругался над девушкой.
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Алёна Самарева