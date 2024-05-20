Власти Турции сообщили об отсутствии сигналов от вертолета Раиси

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Вертолет президента Ирана Ибрахима Раиси не подавал никаких сигналов. Об этом 20 мая сообщил министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу, передает РИА Новости.
По его словам, иранское воздушное пространство контролируется турецкими диспетчерами. После получения первых сообщений об авиакатастрофе турецкая сторона начала следить за ситуацией, учитывая, что это касается соседней страны.
Ранее в тот же день, летчик-испытатель Вадим Базыкин отметил, что процесс поиска вертолета Раиси должен был быть ускорен благодаря сигналу специального радиомаяка, установленного на всех воздушных судах.
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«Мы полагаем, что сигнальная система была отключена или отсутствовала, так как мы не получили никаких сигналов, которые обязательно должны фиксироваться», — сказал министр.
Ранее в тот же день, летчик-испытатель Вадим Базыкин отметил, что процесс поиска вертолета Раиси должен был быть ускорен благодаря сигналу специального радиомаяка, установленного на всех воздушных судах.
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Артем Кузьмин