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Жительница Приморья продавала отцовство своих детей мигрантам

Россиянка продавала мигрантам отцовство собственных детей за 100 тысяч рублей
20 мая 2024, 18:27
Фото: istockphoto.com/Олег Копьёв

Фото: istockphoto.com/Олег Копьёв

Россиянка продавала отцовство над своими детьми, чтобы легализовать мигрантов и заработать денег. Об этом сообщило издание «Регнум» в Telegram-канале.
Следствие считает, что жительница Приморского края через связи в ЗАГСе подавала недостоверную информацию об отцовстве своих детей. Иностранцы платили женщине по 100 тысяч рублей. В частности, ее клиентами стали граждане Таджикистана. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По закону иностранцы могут приобретать российское гражданство в ускоренном режиме, если в РФ у них есть дети.


Ранее Госдума предлагала ужесточать меры в отношении нелегалов. Инициативой предусмотрен запрет нарушителям приобретать недвижимость и вступать в брак.

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#россия
#дети
#мигранты
#госдума
Российского замминистра обвинили в многомиллионных хищениях у сирот
Замминистра науки и просвещения КБР обвинили в хищении 49 млн руб у сирот
20 мая 2024, 18:56

Фото: iStock/Motortion

Замминистра науки и просвещения Кабардино-Балкарии обвиняется в хищении 49 миллионов рублей, пишет РИА Новости.
По данным региональной прокуратуры, чиновник обвиняется по статье о халатности, которая повлекла причинение особо крупного ущерба. Ему грозит до шести месяцев ареста. Уголовное дело передано в суд, добавили в ведомстве.

Как сообщает следствие, хищение выделенных в бюджете денег на реализацию министерством 45 госконтрактов произошло из-за недобросовестного и небрежного отношения замминистра к службе. Контракты на поставку жилья были заключены с некой коммерческой компанией.

В отношении предпринимателя тоже возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Оно направлено в суд.

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Власти Турции сообщили об отсутствии сигналов от вертолета Раиси

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#россия
#чиновники
#суд
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Власти Турции сообщили об отсутствии сигналов от вертолета Раиси
20 мая 2024, 18:52

Фото: iStock/Sergei_Ramiltsev

Вертолет президента Ирана Ибрахима Раиси не подавал никаких сигналов. Об этом 20 мая сообщил министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу, передает РИА Новости.
По его словам, иранское воздушное пространство контролируется турецкими диспетчерами. После получения первых сообщений об авиакатастрофе турецкая сторона начала следить за ситуацией, учитывая, что это касается соседней страны.

«Мы полагаем, что сигнальная система была отключена или отсутствовала, так как мы не получили никаких сигналов, которые обязательно должны фиксироваться», — сказал министр.
Ранее в тот же день, летчик-испытатель Вадим Базыкин отметил, что процесс поиска вертолета Раиси должен был быть ускорен благодаря сигналу специального радиомаяка, установленного на всех воздушных судах.

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#лётчик
#страны
#министр
#всу
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Россиянин изнасиловал друга 40-сантиметровой обувной ложкой из-за ревности
Россиянин приревновал знакомую к другу и изнасиловал его обувной ложкой
20 мая 2024, 18:06

Фото: iStock/Sinenkiy

Житель Подмосковья приревновал подругу к их общему 43-летнему знакомому и изнасиловал его металлической ложкой.
По данным MK.RU, в подмосковном Серпухове 32-летний мужчина приревновал подругу к их общему знакомому и изнасиловал его металлической ложкой.

Отмечается, что в майские праздники потерпевший позвал в гости приятеля и знакомую. Во время застолья подозреваемый приревновал знакомую к хозяину квартиры и надругался с помощью 40-сантиметровой обувной ложки.

Возбуждено уголовное дело. Ранее он уже был судим за кражу.

Незадолго до этого сообщалось, что на востоке Москвы 46-летний мужчина надругался над девушкой.

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#подмосковье
#изнасилование
#суд
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Дагестанцы окружили отдел МВД после похищения дочери
20 мая 2024, 17:44

Фото: istock / Dzurag

Семья в Левашинском районе Дагестана организовала протест возле местного отдела МВД после похищения 22-летней дочери без ее согласия. Согласно информации издания Baza в Telegram-канале, родственники утверждают, что девушка была похищена другим местным жителем, с которым она была засватана.
По их словам, она исчезла пять дней назад и сообщила матери о похищении через мессенджер, но потом перестала отвечать на сообщения.

Семья обратилась в полицию, но их заявления не были приняты. Родственники предположили, что это связано с тем, что родственники похитителя работают в МВД.

В ответ на обвинения, другая сторона утверждает, что девушка ушла добровольно. Отчаявшиеся родственники собрались у местного отдела МВД, намереваясь вернуть дочь домой.

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#суд
#приговор
#мвд
#семья
#обучение
#девушка
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Один из летевших с президентом Ирана был жив еще около часа после крушения
Летевший с лидером Ирана имам аль-Хашем прожил еще около часа после крушения
20 мая 2024, 17:39

Фото: iStock/MMADIA

Один из погибших в авиакатастрофе с президентом Ирана Раиси — имам Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем прожил еще около часа после крушения вертолета.
Об этом сообщает агентство IMNA. Как рассказал начальник организации по управлению кризисными ситуациями Мохаммада Хасана Нами, имам связался с главой администрации президента по телефону. Однако спасатели долго не могли добраться до места крушения. На его теле было меньше ожогов, чем у других погибших.

Тела остальных были обожжены, но их смогли опознать без проведения ДНК. Всего погибло восемь человек, добавили там.

Ранее в Иране назвали техническую неисправность причиной крушения вертолета с президентом страны Эбрахим Раиси на борту.

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#иран
#президент
#трагедия
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В Тюмени проверят сообщение о жестоком обращении с детьми в пансионе
Прокуратура проверит информацию о жестоком обращении с детьми в пансионе Тюмени
20 мая 2024, 16:53

Фото: iStock/SB Arts Media

Прокуратура проверит сообщение о жестоком обращении с детьми в пансионе Тюмени.
Об этом в своем Telegram-канале сообщает Тюменская прокуратура.

Как пишет ведомство, ранее в СМИ разместили данные о противоправных действиях в отношении малолетнего ребенка. Как утверждает очевидец, мальчика 5-6 лет сопровождали женщины, которые нанесли ему несколько ударов. По его мнению, они могут быть воспитательницами из пансиона «Отрада».

Обращение зарегистрировано и будет рассмотрено в установленные законом сроки, добавили там. Информация будет проверена.

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#тюмень
#дети
#прокуратура
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Жительница Курской области наступила на мину и едва не лишилась жизни
Женщина едва не лишилась жизни, наступив на мину в Курской области
20 мая 2024, 16:34

Фото: iStock/Dmytro Falkovskyi

Местная жительница наступила на мину в Курской области.
Об этом в своем Telegram-канале рассказал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

По его словам, пострадавшая оперативно доставлена в Глушковскую районную больницу. В медицинском учреждении ей оказали всю необходимую помощь.

Политик попросил жителей быть внимательнее, не прикасаться к найденным предметам и сразу звонить в 112.

Также в понедельник два жителя поселка Теткино Курской области получили ранения после сброса взрывчатки с украинского беспилотника.

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#курская область
#мина
#всу
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Появились кадры раненой студентки, которую пьяный афганец ударил ножом в шею
20 мая 2024, 16:16

Фото: iStock/Shutter2U

В Москве пьяный уроженец Афганистана напал на студентку на автобусной остановке и ударил её ножом в шею. Кадры публикует Telegram-канал «112».
48-летний гражданин Афганистана задержан по горячим следам. Мужчина в нетрезвом состоянии изрезал девушку возле автобусной остановки. Он набросился на 22-летнюю жертву сзади на Уральской улице в районе Гольяново сегодня днем. Затем иностранец скрылся.

Девушку экстренно госпитализировали, она находится в тяжёлом состоянии. За ее жизнь борются медики.

По предварительным данным, преступник выбрал свою жертву случайно, девушку ничего с нападавшим не связывает. Делом занимается Преображенская межрайонная прокуратура. Задержанного везут на допрос.

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#подросток
#храм
#мигрант
#прокуратура
#остановки
#жизнь
#мужчина
#медики
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В ЕС заявили о страхе перед действиями Фицо после покушения
20 мая 2024, 15:41

Фото: сайт Кремля

Европейские лидеры опасаются, что после покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо он станет более деструктивным в Североатлантическом альянсе, по аналогии с главой правительства Венгрии Виктором Орбаном.
По данным Financial Times (FT), некоторые чиновники ЕС опасаются, что Фицо может, как и Орбан блокировать важные решения. Например, еще до нападения Фицо критиковал кандидатуру Марка Рютте из Нидерландов на должность следующего генерального секретаря НАТО, поддерживая тем самым своего венгерского коллегу.

Однако, по словам высокопоставленного чиновника ЕС, Фицо в частных разговорах демонстрировал более компромиссный подход, чем в публичных выступлениях, и поэтому он «определенно не в том же лагере, что и Орбан».

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#чиновники
#ес
#нато
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