Жительница Приморья продавала отцовство своих детей мигрантам

Фото: istockphoto.com/Олег Копьёв
Россиянка продавала отцовство над своими детьми, чтобы легализовать мигрантов и заработать денег. Об этом сообщило издание «Регнум» в Telegram-канале.
Следствие считает, что жительница Приморского края через связи в ЗАГСе подавала недостоверную информацию об отцовстве своих детей. Иностранцы платили женщине по 100 тысяч рублей. В частности, ее клиентами стали граждане Таджикистана. По данному факту возбуждено уголовное дело.
По закону иностранцы могут приобретать российское гражданство в ускоренном режиме, если в РФ у них есть дети.
Ранее Госдума предлагала ужесточать меры в отношении нелегалов. Инициативой предусмотрен запрет нарушителям приобретать недвижимость и вступать в брак.
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По закону иностранцы могут приобретать российское гражданство в ускоренном режиме, если в РФ у них есть дети.
Ранее Госдума предлагала ужесточать меры в отношении нелегалов. Инициативой предусмотрен запрет нарушителям приобретать недвижимость и вступать в брак.
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Никита Кротов