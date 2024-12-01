Российского журналиста Пивоварова* задержали в Узбекистане

В 2000 году история с продажей ребенка на органы в Рязани наделала много шума. Тогда правоохранительным органам удалось предотвратить трагедию, мальчика не только не продали на органы, но и забрали жить в приемную семью в Шотландию. Как спустя 25 лет живет чудом спасенный ребенок читайте в материале «Радио 1».