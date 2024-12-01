Российского журналиста Пивоварова* задержали в Узбекистане

Алексей Пивоваров (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)
В Узбекистане правоохранители задержали российского журналиста Алексея Пивоварова* и членов его съемочной группы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Уточняется, что журналисты были задержаны в Нукусе после того, как на команду Пивоварова* написали заявление. В настоящее время задержанные находятся в ГУВД Нукуса.
Сотрудники правоохранительных органов настаивают на проверке содержимого телефонов сотрудников СМИ и отказываются называть причины задержания. Согласно информации канала, Пивоварова* держат в отдельном кабинете.
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*Признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ
Екатерина Коршунова