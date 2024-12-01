Проданный родной бабушкой на органы Андрей Монкур вернулся в Россию: какой «скелет в шкафу» он оставил в Германии

Андрей Монкур (Фото: скриншот программы «Малахов»)
В 2000 году история с продажей ребенка на органы в Рязани наделала много шума. Тогда правоохранительным органам удалось предотвратить трагедию, мальчика не только не продали на органы, но и забрали жить в приемную семью в Шотландию. Как спустя 25 лет живет чудом спасенный ребенок читайте в материале «Радио 1».
$90 тысяч за органы ребенка
Пятилетний Андрюша не был долгожданным ребенком в семье. Его мать уехала устраивать личную жизнь, а ребенка бросила на бабушку Нину Ткачеву. Женщина в тот момент проживала в квартире с дядей мальчика и его супругой, но ни у кого не проснулся родительский инстинкт и мальчик просто стал обузой. Тогда его сдали в интернат.
Через какое-то время бабушка смекнула, что на ребенке можно заработать денег. Нет, семья была не самой бедной в городе, просто захотелось жить еще лучше. Тогда бабушка решила, что продаст никому не нужного ребенка на органы и начала воплощать задуманное в жизнь. У нее все могло получиться, если бы не бдительная соседка. Именно она обратилась в правоохранительные органы с заявлением о намерении Нины Ткачевой продать внука.
«Мы все время следили за ней. Боялись, что упустим момент передачи ребенка, ведь только взятие с поличным могло изобличить ее в совершении преступления. Но она все никак не могла найти покупателя. А в начале октября нам пришлось изменить тактику. Ткачева вдруг забрала Андрея из интерната, и мы решили действовать наверняка — рисковать жизнью мальчика мы не могли...», — рассказывали оперативники корреспондентам MK.RU.На сделку с бабушкой вышли сотрудники полиции и, договорившись о цене в $90 тысяч, забрали ребенка. Бабушку за это преступление осудили и приговорили к четырем годам лишения свободы, а маленький Андрей снова вернулся в интернат.
Новые родители из Шотландии
Шон Монкур (Фото: кадр из программы «Малахов»)
История с продажей внука на органы распространилась за пределы России и зарубежном шокировала многих. Шон и Жозефина Монкур узнали об Андрее из новостей и очень прониклись его бедой. Пара почти без раздумий приняла решение забрать ребенка к себе. Для того, чтобы сделать жизнь Андрюши лучше, они стойко преодолели все бюрократических преграды усыновления, приехали в Рязань и в итоге стали его родителями.
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Андрей Монкур вернулся в Россию
В этом году Андрей приезжал в Рязань для встречи с родственниками, а также посетил телевизионное шоу «Малахов» на канале «Россия». Несмотря на то, что Андрей Монкур провел много времени за границей, он считает себя русским.
«Стараюсь не думать о том, что случилось, не вспоминать. Знаю лишь, что Нина умерла. Нет, я ее не простил, но не имею ничего общего с кровными родственниками. Сейчас не могу представить, чтобы кто-то взял и продал ребенка. Наверное, никогда не смогу понять такой поступок», — признался он в шоу «Малахов».У жертвы этой истории у самого уже есть дети. Его жена и сын живут в Германии. Отношения в своей семье очень трудно выстраивать, имея такую пустоту в сердце. Андрей вернулся в Россию для того, чтобы самостоятельно поставить точку в своем страшном прошлом и начать новую жизнь.
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