Российской школьнице оторвало кисти рук взрывом зарядки от телефона

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В Иркутской области зарядка для мобильного телефона взорвалось в руках у ученицы. Девочка лишилась кистей обеих рук. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
По данным издания, девочка играла в игру на телефоне, пока он стоял на зарядке. В этот момент ее мать смотрела телевизор с тремя детьми, а отец занимался хозяйственными делами. Когда прогремел взрыв, семья прибежала на кухню и обнаружила лежащую на полу девочку в крови. Мать немедленно вызвала бригаду скорой помощи. Кроме травматической ампутации кистей, школьница также получила рваные раны головы, живота, грудной клетки и ног.
Девочку госпитализировали и провели операцию по извлечению осколков пластика из тела.
По предварительным данным, взрыв мог произойти из-за короткого замыкания, которое случилось в момент отключения блока питания от электросети.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего».
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Девочку госпитализировали и провели операцию по извлечению осколков пластика из тела.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего».
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Алина Юрчак