Россиянку жестоко избили и затоптали незнакомцы в США
Россиянку жестоко избила и затоптала толпа незнакомцев в американском городе Цинциннати, штата Огайо.
Как пишет газета The New York Post (NYP), массовая драка произошла, примерно в три часа ночи в субботу, 26 июля. Женщина из России оказалась среди жертв, на которых накинулись агрессивные люди. В материале сказано, что речь идет о толпе темнокожих, избивших мужчину. Когда россиянка подошла к дебоширам, они ударили ее в лицо, в результате чего она упала, потеряв сознание.
Холли госпитализировали с тяжелыми травмами. В частности, у нее были кровоподтеки на шее и лице, синяк под глазом и разбитая губа. Выписавшись, пациентка вернулась на родину. Находилась ли она в США в качестве туристки или проживала в стране — неизвестно.
Сейчас к ответственности привлекли пятерых обвиняемых. Среди них: 34-летний Монтианес Мерриуэзер, 39-летний Джермейн Мэтьюз и Вернон. По утверждению полицейских, Мэтьюз и Мерриуэзер были координаторами нападения из засады.
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