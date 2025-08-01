Россиянку жестоко избили и затоптали незнакомцы в США

01 августа 2025, 11:54

NYP: незнакомая толпа избила и затоптала россиянку в центре Цинциннати в США

Фото: istockphoto/dominikherz

Россиянку жестоко избила и затоптала толпа незнакомцев в американском городе Цинциннати, штата Огайо.