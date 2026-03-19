Российскому школьнику потребовалась трепанация черепа после поездки на самокате
В Находке Приморского края школьнику потребовалась трепанация черепа после поездки на самокате. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.
Мальчику провели сложную операцию из-за падения с транспортного средства. Первоначально у несовершеннолетнего появился синяк, о котором он не сообщил родителям. Но к утру у него начались рвота и головная боль.
В медицинском учреждении у ребенка обнаружили перелом черепа и разрыв мозговой артерии. Врачи незамедлительно провели трепанацию, удалили около 100 миллилитров кровяных сгустков и восстановили поврежденную артерию в мозге. В настоящее время состояние школьника стабилизировалось, и его здоровью ничего не угрожает.
