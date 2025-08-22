Россиянин дал пощечину девушке в магазине за отказ познакомиться
Житель Екатеринбурга дал пощечину девушке в магазине за отказ познакомиться
Житель Екатеринбурга дал пощечину девушке в магазине за отказ познакомиться. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.
Мужчина грубо обошелся с посетительницей и ударил ее по лицу. Горожане заступились за девушку.
Происшествие случилось в магазине на улице Щербакова. Суд приговорил россиянина к 15 суткам административного ареста за мелкое хулиганство.
Ранее сообщалось, что рабочего из Севастополя жестоко избили из-за тарелки супа. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: