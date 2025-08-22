Россиянин дал пощечину девушке в магазине за отказ познакомиться

Достижения.рф

Житель Екатеринбурга дал пощечину девушке в магазине за отказ познакомиться
Фото: iStock/Andranik Hakobyan

Житель Екатеринбурга дал пощечину девушке в магазине за отказ познакомиться. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.



Мужчина грубо обошелся с посетительницей и ударил ее по лицу. Горожане заступились за девушку.

Происшествие случилось в магазине на улице Щербакова. Суд приговорил россиянина к 15 суткам административного ареста за мелкое хулиганство.

Екатерина Коршунова

