Рабочего затянуло в шредер на российском предприятии
Рабочего затянуло в шредер на одном из предприятий Новосибирска. Об этом пишет телеграм-канал Mash Siberia.
Ногу мужчины зажало между двумя тяжелыми зубчатыми валами установки. Прибывшим на место спасателям пришлось разбирать конструкцию станка по частям, чтобы освободить пострадавшего. После извлечения его передали медикам для оказания экстренной помощи.
Ранее сообщалось, что трое рабочих провалились в 10-метровый колодец с водой на строительном объекте в Ленинградской области. Двоих пострадавших достали с помощью автолестницы и альпинистского снаряжения, после чего госпитализировали. Тело третьего обнаружили на следующее утро.
До этого семь человек пострадали во время испытаний двигателя самолета на авиационном заводе Иркутска — на рабочих рухнула эстакада.
