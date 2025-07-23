Суд приговорил руководителя секты «Фалунь Дафа»* Миненкову к тюремному сроку
Руководитель секты «Фалунь Дафа»* Наталья Миненкова приговорена к четырём годам лишения свободы. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Миненкова руководила сектой с 2020 по 2023 год. Её арестовали в Москве в мае прошлого года по обвинению в осуществлении деятельности иностранной или международной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории России.
Отметим, что секта «Фалуньгун»* появилась в Китае в 1990-е годы. Основал её Ли Хунчжи, которого в организации называют Мастером. Все начиналось с традиционной китайской гимнастики цигун, однако постепенно секта становилась всё радикальнее. Позднее из неё образовались различных ответвления, получившие распространение в множестве государств.
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