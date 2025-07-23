Суд приговорил руководителя секты «Фалунь Дафа»* Миненкову к тюремному сроку

23 июля 2025, 19:28

Руководитель секты «Фалунь Дафа»* Миненкова получила четыре года колонии

Фото: iStock/Zolnierek

Руководитель секты «Фалунь Дафа»* Наталья Миненкова приговорена к четырём годам лишения свободы. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.