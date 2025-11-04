Российскую клинику оштрафовали за незаконные аборты
В Нижнем Новгороде оштрафовали клинику за медикаментозные аборты без лицензии
В Нижнем Новгороде оштрафовали частную клинику за проведение абортов без лицензии. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин на своей странице в соцсети.
Во время проверки выяснилось, что врачи предлагали пациенткам медикаментозное прерывание беременности, не имея на это разрешения. При этом женщин не направляли на обязательную консультацию с психологом.
При обыске полицейские нашли препараты для медикаментозного аборта и документы, которые подтвердили коммерческую деятельность без лицензии.
«Наживаться на нижегородках, которые оказались в сложной жизненной ситуации, и подталкивать их к прерыванию беременности — неприемлемо. Мы стараемся создать все условия для того, чтобы женщины решились на материнство, познали это счастье», — написал глава региона.Он также отметил, что местные власти разрабатывают меры поддержки материнства, оказывают психологическую и материальную помощь, и недопустимо, чтобы частные клиники нарушали закон и ставили под угрозу здоровье женщин.