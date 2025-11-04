Российскую клинику оштрафовали за незаконные аборты

04 ноября 2025, 10:58

В Нижнем Новгороде оштрафовали клинику за медикаментозные аборты без лицензии

Фото: iStock/AntonioGuillem

В Нижнем Новгороде оштрафовали частную клинику за проведение абортов без лицензии. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин на своей странице в соцсети.





Во время проверки выяснилось, что врачи предлагали пациенткам медикаментозное прерывание беременности, не имея на это разрешения. При этом женщин не направляли на обязательную консультацию с психологом.



При обыске полицейские нашли препараты для медикаментозного аборта и документы, которые подтвердили коммерческую деятельность без лицензии.

«Наживаться на нижегородках, которые оказались в сложной жизненной ситуации, и подталкивать их к прерыванию беременности — неприемлемо. Мы стараемся создать все условия для того, чтобы женщины решились на материнство, познали это счастье», — написал глава региона.