Близкие заявили, что Усольцевы могли сбежать, и в тайге их нет

28 ноября 2025, 10:02

Близкие семьи, пропавшей в тайге Красноярского края, выдвинули новую версию. SMM-специалист Ирины Усольцевой Дарья Фурштейн заявила на ток-шоу «Малахов», что они могли сбежать.





Эксперт по маркетингу считает, что на Кутурчине пропавших нет. По ее словам, женщина могла следовать указаниям мужа, который хотел скрыться от всех.





«Она доверяла ему и, возможно, узнала о необходимости бежать в последний момент», — отметила специалист.