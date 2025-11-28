Близкие заявили, что Усольцевы могли сбежать, и в тайге их нет
Близкие семьи, пропавшей в тайге Красноярского края, выдвинули новую версию. SMM-специалист Ирины Усольцевой Дарья Фурштейн заявила на ток-шоу «Малахов», что они могли сбежать.
Эксперт по маркетингу считает, что на Кутурчине пропавших нет. По ее словам, женщина могла следовать указаниям мужа, который хотел скрыться от всех.
«Она доверяла ему и, возможно, узнала о необходимости бежать в последний момент», — отметила специалист.
Также Дарья обратила внимание на равнодушие сына. Молодой человек сообщил в полицию о пропаже только после того, как Фурштейн забила тревогу. На шоу впервые высказался племянник Ирины, Илья Лунев. Он узнал о произошедшем «из телевизора». Ситуация вызывает множество вопросов и оставляет надежду на скорое разрешение дела.
Напомним, что Усольцевы с пятилетней дочерью отправились в однодневный поход на горный хребет в Красноярском крае в конце сентября и исчезли.