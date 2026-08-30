Девочка три дня пролежала под завалами после наводнения в Непале
Шестилетнюю девочку извлекли из-под завалов после мощнейшего наводнения в Непале. Об этом пишет журнал India Today.
Девочка три дня находилась под завалами. Её госпитализировали.
По данным Национального управления по снижению рисков стихийных бедствий, в результате наводнения в Непале погибли 734 человека. Ещё 2498 человек пропали без вести, среди них — восемь граждан России.
Ранее российский организатор туров по Индии, Непалу и Тибету Юлия сообщила, что ей и её группе удалось избежать стихийного бедствия — они пересекли границу Непала и Китая незадолго до того, как мощный селевой поток обрушился на регион. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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