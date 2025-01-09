Российскую туристку нашли спустя 10 дней после её пропажи в Турции

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В Турции найдена российская туристка Лаура Писаренко. Девушка из Нальчика перестала выходить на связь с родными ещё 30 декабря прошлого года.
Тогда она обращалась в российское консульство в Стамбуле, так как потеряла паспорт, напоминает телеграм-канал SHOT. Сначала девушку предупредили о возможной депортации, но затем не стали задерживать и отпустили, так как срок её пребывания в Турции в качестве туристки ещё не истёк. После этого Лаура пропала.
В Стамбул прилетел брат девушки. Он написал заявление о её пропаже в полицию. Наконец исчезнувшая туристка была найдена. По её словам, она не может сообщить, что с ней происходило с 30 декабря, так как просто не помнит. Отмечается, что 23-летняя девушка цела, но находится в неважном состоянии. На провалы в памяти она жаловалась прежде.
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Александр Бойцов