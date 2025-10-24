Умерший на семь секунд мужчина рассказал о своих ощущениях
Испанский физик Алекса Гомес Марин перенес клиническую смерть и поделился своими необычными видениями. Об этом сообщает Daily Mirror.
Во время семисекундной остановки сердца он оказался в колодце, где встретил три таинственные фигуры, окруженные золотым светом. Они предложили ему выбор: вернуться к жизни или перейти в иной мир. Ученый решил вернуться ради своих маленьких дочерей. Он отметил, что пережитое ощущалось более реальным, чем сама жизнь.
Ранее британец Мэттью Аллик поделился своими впечатлениями после того, как он на десять минут впал в состояние клинической смерти. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
