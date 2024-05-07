Россия сообщила США о задержании американского солдата во Владивостоке

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Россия сообщила Соединенным Штатам о задержании американского военного во Владивостоке по обвинению в нарушении закона. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на официального представителя Пентагона Синтию Смит.
«Второго мая 2024 года российские власти во Владивостоке задержали американского солдата по обвинениям в преступном поведении. Россия уведомила Госдепартамент о задержании в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях», — заявила она.Как утверждает Смит, армия уведомила семью американца о произошедшем, а Госдеп в настоящее время оказывает ему консульскую поддержку. Представитель Пентагона не стала рассказывать детали, сославшись на «деликатность вопроса».
Об инциденте сообщил телеканал NBC 6 мая. По информации СМИ, американского военнослужащего, приехавшего из Южной Кореи по собственному желанию, задержали по подозрению в краже.
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