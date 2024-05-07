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Россия сообщила США о задержании американского солдата во Владивостоке

В Пентагоне заявили, что РФ проинформировала Госдеп о задержании солдата США
07 мая 2024, 00:00
Фото: istock / Kiyoshi Tanno

Фото: istock / Kiyoshi Tanno

Россия сообщила Соединенным Штатам о задержании американского военного во Владивостоке по обвинению в нарушении закона. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на официального представителя Пентагона Синтию Смит.
«Второго мая 2024 года российские власти во Владивостоке задержали американского солдата по обвинениям в преступном поведении. Россия уведомила Госдепартамент о задержании в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях», — заявила она.
Как утверждает Смит, армия уведомила семью американца о произошедшем, а Госдеп в настоящее время оказывает ему консульскую поддержку. Представитель Пентагона не стала рассказывать детали, сославшись на «деликатность вопроса».



Об инциденте сообщил телеканал NBC 6 мая. По информации СМИ, американского военнослужащего, приехавшего из Южной Кореи по собственному желанию, задержали по подозрению в краже.

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#сша
#кража
В России задержали военного США за кражу
NBC: в России задержали американского военного за кражу
06 мая 2024, 22:46

Фото: iStock/Im Yeongsik

В России задержали военнослужащего США, который приехал из Южной Кореи. Его подозревают в краже. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на трёх американских чиновников.
«Военнослужащий США был в минувшие выходные задержан в России», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, задержанный военный США служил в составе американского контингента в Южной Кореи. В Россию мужчина поехал по собственной инициативе. По предварительным данным, его арестовали за кражу.

При этом издание «Известия» уточняет со ссылкой на собственный источник, что задержанный в России военнослужащий США познакомился с женщиной из Владивостока в интернете.

Он прилетел к ней и прожил с ней некоторое время. Уточняется, что американец извивал россиянку. А по итогу украл у неё 200 тысяч рублей.

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Пассажир рассказал детали посадки самолёта «Москва – Оренбург» в Шереметьево
Пассажир самолёта «Москва – Оренбург»: Паники не было
06 мая 2024, 22:45

Фото: iStock/dell640

Пассажир самолёта «Москва – Оренбург», который вернулся в Шереметьево вместо полёта в Оренбург, Владимир поделился ситуацией на борту во время посадки.
Он отметил, что в салоне самолёта паники не было, а экипаж действовал строго по инструкции.

«Паники никакой не было. Всё более-менее обошлось. Сейчас у нас повторный полёт происходит в Оренбург, все на борту, летим той же авиакомпанией. Всё было по инструкции. Всё было хорошо. Кто-то испугался, кто-то нет, паники никакой не было. Сразу не понял, что происходит, а потом в себя пришёл и более-менее нормально. Просто резко вниз начал спускаться и всё», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Владимир.

Мужчина добавил, что о ситуации пассажирам рассказали уже после приземления.

Ранее пассажирский самолёт, следовавший по маршруту «Москва – Оренбург», подал сигнал тревоги и повернул на Москву. По предварительным данным сообщалось, что на борту самолёта авиакомпании Nordwind произошла разгерметизация. В 15:05 мск самолет Airbus A321 авиакомпании Nordwind совершил посадку в Шереметьево.

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#пассажиры
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Женщина заморозила четырёх новорождённых детей в морозилке
В США женщина заморозила четырёх новорожденных детей, однако избежала тюрьмы
06 мая 2024, 22:13

Фото: iStock/RobsonPL

В США 69-летняя женщина заморозила четырех младенцев в собственном холодильнике, однако тюрьмы ей удалось избежать. Об этом пишет NBC News.
Замороженных младенцев обнаружили ещё в 2022 году в бостонской квартире женщины. Брат пенсионерки вместе с женой решили убрать квартиру. В холодильнике они нашли завернутые в фольгу обувные коробки. В них и оказались тела младенцев.

Оказалось, что всех их родила хозяйка квартиры Алексис Алдамир. Позже ее отправили на психиатрическое лечение. Из медицинских записей следует, что у женщины была всего одна беременность. Рождённого ребёнка она отдала на усыновление. Отцом ребенка оказался тот же мужчина, что и у замороженных младенцев.

Судмедэксперты так и не смогли определить, как давно дети были помещены в морозильную камеру. Причину смерти также не удалось выяснить. Допрос женщины результатов не дал, так как она не понимала, где находится и что происходит вокруг. Из-за невменяемости подозреваемой обвинение ей выдвигать не стали.

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ВСУ атаковали движущийся автомобиль у белгорода, пострадал мужчина
Гладков: дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль под Белгородом
06 мая 2024, 21:42

Фото: iStock/valio84sl

Украинский дрон атаковал движущийся автомобиль под Белгородом. В результате атаки пострадал участник белгородской территориальной самообороны. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Движущийся по дороге автомобиль подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью FPV-дрона. Инцидент произошел в селе Щетиновка Белгородского района. В результате взрыва пострадал участник белгородской территориальной самообороны», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что пострадавшего мужчину доставили в городскую больницу №2 города Белгорода. Там у него диагностировали осколочное ранение ноги, оказали медицинскую помощь и отправили домой на амбулаторное лечение.

Ранее Гладков также сообщал, что при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ пострадала восьмилетняя девочка из села Никольское Белгородского района. Там же погиб местный житель.

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#заводы
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В Петербурге вынесли приговор 14-летним школьникам за поджог релейного шкафа
06 мая 2024, 20:53

Фото: iStock/Donte Tatum

Двоих 14-летних школьников признали виновными в организации террористического акта в Санкт-Петербурге. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что инцидент произошёл в сентябре 2023 года. Подростки по заданию украинских кураторов отправились в депо на станции «Лахта», где они должны были поджечь локомотив коктейлем Молотова. Когда этого сделать не удалось, парни увидели релейный шкаф и со второй попытки смогли поджечь его.

Личности подростков были быстро установлены, их арестовали. Решением суда они приговорены к двум и четырём годам воспитательной колонии

Ранее в этот день сообщалось, что в Тамбове задержали местного жителя, который по заданию украинских спецслужб готовился произвести взрывы у зданий областного и арбитражного судов. Его задержали, когда он прятал неизвестные предметы в строительный мусор. Позднее выяснилось, что это были два взрывных устройства.

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#украина
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Подросток-мигрант ворвался с ножом в храм накануне Пасхи и ранил ножом охранника
В Новосибирске задержали 16-летнего подростка, который напал с ножом на храм
06 мая 2024, 20:10

Фото: iStock/Daniel Tadevosyan

В Новосибирске накануне пасхи 16-летний Абдуллох А., вооружённый ножом, напал на храм. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Инцидент произошёл 3 мая. Подросток в маске ворвался в храм в честь иконы Божией Матери «Знамение — Абалацкая». Когда охранник попытался задержать парня, он достал нож и ударил клинком в голову и ключицу мужчины. Раненому удалось отбиться от подростка и нажать тревожную кнопку.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали злоумышленника. Охранника госпитализировали.

Правоохранителям удалось установить личность подростка, после чего дело было передано в Следственный комитет.

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#пострадавший
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Турист, распивавший алкоголь на карнизе музея в Калининграде, получил штраф
В Калининграде москвич, распивавший алкоголь на карнизе музея, получил штраф
06 мая 2024, 20:05

Фото: iStock/Karl-Hendrik Tittel

Сотрудники полиции в Калининграде привлекли к административной ответственности москвича, который распивал спиртные напитки на карнизе музея. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД.
Уточняется, что мужчина заснул после выпитой бутылки шампанского. Причиной такого поступка стала ссора с девушкой.

В отношении россиянина составлен протокол об административном правонарушении. Размер штрафа по данному протоколу варьируется от 500 до 1500 рублей.

Ранее сообщалось, что в Москве молодой человек оставил дорожку наркотиков на столике во «Вкусно и точка», а вместе с ней — документы и телефон. В правоохранительные органы обратилась посетительница ресторана, которая сообщила, что неизвестный мужчина употребил наркотики на её глазах, начертил себе ещё одну дорожку прямо на столе и вышел.

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#мужчина
#конфликт
#отношения
#полиция
#штраф
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Школьник-мигрант угрожал расправой семье одноклассницы за отказ встречаться
В Мытищах школьник-мигрант угрожал семье одноклассницы за отказ встречаться
06 мая 2024, 19:36

Фото: iStock/Dzurag

В Мытищах школьник-мигрант угрожает однокласснице и её семье расправой из-за того, что девушка не хочет встречаться с ним. Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, 16-летняя ученица 9 класса МБОУ гимназии №17 несколько раз отказывала на предложения встречаться молодому человеку по имени Бурхивали. Однако он не успокаивался и стал слишком назойливым, но школьница вновь и вновь отказывала ему.

Тогда парень стал угрожать ей и семье девушки. При этом известно, что подросток ведёт телеграм-канал, где выкладывает свастики, картинки динамита и другие.

Молодого человека задержали. По факту угроз возбуждено уголовное дело.

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#школьница
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Жена дипломата Казахстана заявила о насилии на протяжении 10 лет
Жена дипломата Казахстана Мамаша сообщила постоянном о домашнем насилии
06 мая 2024, 18:47

Фото: iStock/Pranithan Chorruangsak

Карина Мамаш — жена советника посольства Казахстана в ОАЭ Сакена Мамаша — заявила о постоянном домашнем насилии со стороны супруга на протяжении десяти лет. Об этом информирует zerkalo.io.
Мамаш сообщила о том, что ее мужа должны лишить статуса дипломата и посадить в тюрьму за все издевательства, которые он совершал над ней. По ее словам, 5 мая Сакен ударил и старшую сестру, которая приехала к семейной паре погостить.

Согласно информации источника, МИД республики отозвал Мамаша в Казахстан, его делом будут заниматься правоохранительные органы.

Напомним, в настоящее время судебные разбирательства проходят по делу убийства Салтанат Нукеновой. Ее нашли мертвой 9 ноября 2023 года в ресторане BAU в Астане. По версии следствия, ее муж, бывший министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев, избивал ее до смерти около 8 часов.

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