Россиян напугал плавающий в озере гроб
Жителей Всеволжска Ленинградской области напугал гроб, плавающий в озере Школьное. Об этом пишет Telegram-канал Mash на Мойке.
Жители города обратили внимание на то, что гроб, покрытый красной тканью, медленно плыл по водоему. Внутри него никого не обнаружили. Некоторые смельчаки выловили его и отнесли на свалку.
В администрации Всеволжска пытаются выяснить, кому мог принадлежать этот гроб. Представители мэрии сообщили, что в окрестностях города нет ритуальных агентств или кладбищ.
До этого сообщалось, что в Новосибирской области размыло кладбище после строительствах ГЭС. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: