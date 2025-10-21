Достижения.рф

Россиян напугал плавающий в озере гроб

Жителей Всеволжска напугал гроб, плавающий в озере Школьное
Фото: iStock/kzenon

Жителей Всеволжска Ленинградской области напугал гроб, плавающий в озере Школьное. Об этом пишет Telegram-канал Mash на Мойке.



Жители города обратили внимание на то, что гроб, покрытый красной тканью, медленно плыл по водоему. Внутри него никого не обнаружили. Некоторые смельчаки выловили его и отнесли на свалку.

В администрации Всеволжска пытаются выяснить, кому мог принадлежать этот гроб. Представители мэрии сообщили, что в окрестностях города нет ритуальных агентств или кладбищ.

До этого сообщалось, что в Новосибирской области размыло кладбище после строительствах ГЭС. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0