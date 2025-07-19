Жителю Екатеринбурга выставили многомиллиардный счет за трехчасовую платную парковку

19 июля 2025, 14:59

E1.ru: паркомат насчитал екатеринбуржцу 10 млрд рублей за платную парковку

Фото: istockphoto/Evgeniy Grishchenko

Счет в десять миллиардов рублей за трехчасовую платную парковку получил житель Екатеринбурга по имени Вячеслав. Он рассказал об этом местному порталу E1.ru.