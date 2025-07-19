Жителю Екатеринбурга выставили многомиллиардный счет за трехчасовую платную парковку
E1.ru: паркомат насчитал екатеринбуржцу 10 млрд рублей за платную парковку
Счет в десять миллиардов рублей за трехчасовую платную парковку получил житель Екатеринбурга по имени Вячеслав. Он рассказал об этом местному порталу E1.ru.
По словам собеседника, все произошло на улице Тургенева, когда мужчина решил припарковаться. Водитель подчеркнул, что лишь чудом отдернул банковскую карту.
Когда автовладелец увидел число с десятью нулями, он хотел отменить повторную оплату, но терминал, со слов водителя, заблокировался и не давал вернуться в главное меню. Мужчина оставил авто в другом месте. В горадминистрации пообещали разобраться в ситуации, объяснив ее техническим сбоем.
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