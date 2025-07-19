В Иркутске при взрыве электрокотла пострадали женщина и подросток
Два человека пострадали при взрыве электронагревательного котла в Иркутске. Об этом сообщают областные СУ СК и ГУ МЧС.
Инцидент произошел 19 июля на первом этаже деревянного дома по улице Севастопольской. Травмы получили 45-летняя женщина и 14-летний подросток. Сейчас они находятся под наблюдением врачей. Еще 19 жильцов смогли самостоятельно выбраться из здания.
Взрывной волной были повреждены три квартиры: выбиты окна и входные двери, разрушены межкомнатные перегородки и потолочные конструкции между этажами. На месте происшествия работают девять спасателей и три единицы техники.
Следователи проводят проверку по факту произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Причины разгерметизации электрокотла пока не установлены.
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