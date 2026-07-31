«Таблетки убьют»: Россиянам назвали ключевые различия теплового удара и отравления

31 июля 2026, 12:39

Врач Гаврикин объяснил россиянам, как отличить тепловой удар от отравления

Фото: Istock/Halfpoint

Врач-кинезиолог Михаил Гаврикин заявил, что в жару важно отличать перегрев от отравления — ошибка в диагнозе угрожает здоровью, а жаропонижающие при тепловом ударе только навредят.





В беседе с Общественной Службой Новостей Гаврикин назвал ключевые различия, которые позволяют сориентироваться в первые минуты.

«При тепловом ударе кожа горячая и сухая, потоотделение прекращается или резко снижается. Человек чувствует сильную жажду, пульс учащённый, зрачки могут быть расширены. Отравление же почти всегда сопровождается многократной рвотой и диареей, кожа бледная и влажная, температура обычно не превышает 38°C», — сообщил специалист.