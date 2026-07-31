«Таблетки убьют»: Россиянам назвали ключевые различия теплового удара и отравления
Врач Гаврикин объяснил россиянам, как отличить тепловой удар от отравления
Врач-кинезиолог Михаил Гаврикин заявил, что в жару важно отличать перегрев от отравления — ошибка в диагнозе угрожает здоровью, а жаропонижающие при тепловом ударе только навредят.
В беседе с Общественной Службой Новостей Гаврикин назвал ключевые различия, которые позволяют сориентироваться в первые минуты.
«При тепловом ударе кожа горячая и сухая, потоотделение прекращается или резко снижается. Человек чувствует сильную жажду, пульс учащённый, зрачки могут быть расширены. Отравление же почти всегда сопровождается многократной рвотой и диареей, кожа бледная и влажная, температура обычно не превышает 38°C», — сообщил специалист.Эксперт подчеркнул, что таблетки не работают и нагружают печень, принимать их бесполезно, нужно охлаждать тело водой и компрессами. В жару врач советует пить по 100–150 мл каждые 15–20 минут, при потоотделении добавлять в воду соль и сахар.
Некоторые лекарства, как рассказал Михаил (тетрациклины, диуретики, ибупрофен), повышают чувствительность к солнцу и вызывают ожоги. Средства от давления, по его словам, увеличивают риск перегрева.