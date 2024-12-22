Россиян предупредили об активизации телефонных мошенников перед Новым годом

Фото: iStock/Diy13
Накануне новогодних праздников в России на 30% участились случаи нападений с поджогами, которые спровоцированы действиями телефонных мошенников. Об этом информирует пресс-служба Сбера.
Мошенники связываются с потенциальными жертвами, у которых ранее уже были похищены деньги, и обещают вернуть их, если те будут выполнять противоправные действия. При этом преступники убеждают граждан, что таким способом они помогут задержать самих мошенников.
Зачастую злоумышленники требуют вести видеозапись процесса преступления. В пресс-службе Сбера напомнили, что действия исполнителя могут быть расценены по ст. 205 УК РФ «Террористический акт», что влечет за собой наказание сроком до 15 лет тюремного заключения.
Читайте также:
Появились подробности о запустившем салют в подмосковном МФЦ мужчине
Полицейский автомобиль подожгли в Екатеринбурге
Последствия взрыва в отделении банка в Петербурге попали на видео
Екатерина Коршунова