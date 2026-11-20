20 ноября 2026, 06:35

FR24: В США самолёт Airbus A319 вернулся в аэропорт Финикса из-за возгорания двигателя

Фото: iStock/Dushlik

В США пассажирский самолёт авиакомпании American Airlines совершил экстренную посадку в Финиксе после сообщения о возможном возгорании двигателя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радиопереговоры пилотов с диспетчерами и данные сервиса Flightradar24.





Уточняется, что инцидент произошёл с воздушным судном Airbus A319 сразу после взлёта. На его борту находились 120 человек и примерно 8,6 тонны топлива. Экипаж другого лайнера заметил пламя, вырывавшееся из двигателя летящего впереди самолёта, и доложил о ситуации диспетчеру. Тот, в свою очередь, связался с пилотами Airbus A319.



«Возможно, у вас что-то вытекает», — говорилось в сообщении.