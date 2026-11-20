В США пассажирский самолёт вернулся в аэропорт вылета из-за загоревшегося двигателя
FR24: В США самолёт Airbus A319 вернулся в аэропорт Финикса из-за возгорания двигателя
В США пассажирский самолёт авиакомпании American Airlines совершил экстренную посадку в Финиксе после сообщения о возможном возгорании двигателя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радиопереговоры пилотов с диспетчерами и данные сервиса Flightradar24.
Уточняется, что инцидент произошёл с воздушным судном Airbus A319 сразу после взлёта. На его борту находились 120 человек и примерно 8,6 тонны топлива. Экипаж другого лайнера заметил пламя, вырывавшееся из двигателя летящего впереди самолёта, и доложил о ситуации диспетчеру. Тот, в свою очередь, связался с пилотами Airbus A319.
«Возможно, у вас что-то вытекает», — говорилось в сообщении.В ответ командир воздушного судна рассказал о сбое в гидравлической системе, несколько раз подал сигнал бедствия и запросил возвращение в международный аэропорт Финикса. Около 01:22 по московскому времени самолёт благополучно приземлился.