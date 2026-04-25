Россиян штрафуют за демонстрацию среднего пальца по статье «оскорбление»
Демонстрация среднего пальца в адрес гражданина является нарушением статьи КоАП «Оскорбление», за такое действие предусмотрен штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей. Об этом говорится в судебных постановлениях, передает РИА Новости.
В Республике Башкортостан женщину оштрафовали на три тысячи рублей за показанный в торговом центре жест, который она сделала в знак неприязни к знакомой. В Тольятти аналогичный штраф получила другая девушка. Она показала средний палец на парковке из-за спора о парковочном месте. Суд вынес решение на основании видеодоказательств.
В Иркутской области мужчина продемонстрировал непристойный жест из автомобиля во время обгона. Суд также назначил ему штраф в три тысячи рублей. Истина в этом деле была установлена благодаря записи с видеорегистратора.
Из судебных решений следует, что нарушители редко признают свою вину. Они часто пытаются доказать, что жеста не было, или утверждают, что потерпевшие неправильно восприняли их действия.
