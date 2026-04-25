Россиян штрафуют за демонстрацию среднего пальца по статье «оскорбление»

25 апреля 2026, 10:06

РИАН: Показ среднего пальца людям влечет за собой штраф от 3 до 5 тысяч рублей

Демонстрация среднего пальца в адрес гражданина является нарушением статьи КоАП «Оскорбление», за такое действие предусмотрен штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей. Об этом говорится в судебных постановлениях, передает РИА Новости.