Авто вылетело в кювет и перевернулось на МКАД: есть погибший и пострадавшие
Один человек погиб и трое пострадали в ДТП на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на неназванный источник.
По его информации, трагедия произошла на МКАД. Автомобиль съехал с проезжей части в кювет и несколько раз перевернулся. Все четверо человек, находившиеся в салоне, выпали из машины.
В результате 18-летний юноша скончался на месте, остальных госпитализировали с тяжелыми травмами. В настоящее время все причины и обстоятельства смретельной аварии выясняются.
Ранее сообщалось о массовом ДТП с тремя автомобилями на Бесединском шоссе в Москве. Предварительно, один водитель погиб, еще несколько человек пострадали.
