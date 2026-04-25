Стала известна судьба исчезнувших на Волге рыбаков
Троих рыбаков, пропавших в Волгоградской области, нашли мертвыми. Об этом сообщила пресс-служба Западного МСУТ СК в своем канале в мессенджере Max.
Уточняется, что тела мужчин обнаружили и извлекли из воды, поиски их судна продолжаются.
По факту произошедшего следоватеоли возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.
Напомним, трагедия произошла 24 апреля в районе хутора Громки. Четверо местных жителей сели в лодку после утренней рыбалки и исчезли. Когда они направились к берегу, связь с ними прервалась.
Около полудня на противоположном берегу Волги обнаружили тело одного из рыбаков, после чего начались активные поиски остальных. В поисково-спасательной операции участвовали полицейские, волонтеры и водолазы.
