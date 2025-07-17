Россиян в Египте поселили у военной базы и угрожали убить за купание в море

17 июля 2025, 09:27

SHOT: туристам из РФ в Египте запретили купаться в море под угрозой расстрела

Фото: iStock/Oleg_P

Российских туристов заселили в отель с видом на египетскую военную базу — им запретили купаться в море и пригрозили убить, если кто-то приблизится к пляжу. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.