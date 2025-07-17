Россиян в Египте поселили у военной базы и угрожали убить за купание в море
Российских туристов заселили в отель с видом на египетскую военную базу — им запретили купаться в море и пригрозили убить, если кто-то приблизится к пляжу. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
По словам отдыхающих, отель Stella Di Mare Beach Hotel & Spa в Шарм-эш-Шейхе находится в непосредственной близости от египетской военной базы, о чем туроператоры умолчали. Из-за соседства с охраняемым объектом туристам запрещено пользоваться пляжем, а с балконов открывается вид на военные казармы. Стоит отметить, что десятидневное проживание в этом отеле обошлось россиянам в 250 тысяч рублей за двоих.
Туристы пожаловались на запрет на купание в море и нахождение на пляже, расположенном в 700 метрах от базы. При приближении к зоне отдыха египетские военные могут открыть предупредительный огонь в воздух. В результате россиянам приходится добираться до других пляжей.
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