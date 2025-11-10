Россиян всё чаще обманывают при онлайн-бронировании зарубежных апартаментов
Россиян всё чаще обманывают при онлайн-бронировании зарубежных апартаментов. Очередной случай мошенничества произошёл с жительницей Ростова-на-Дону Анной Кудиновой, сообщает Baza.
Как оказалось, девушка хотела арендовать жильё в Париже и нашла подходящий вариант в Telegram-канале «Париж аренда: жильё краткосрочная аренда». Низкие цены и положительные отзывы внушили доверие, и Анна связалась с менеджером по имени Дарья Морозова. В ходе переписки россиянка отправила фото паспорта и перевела 30 тысяч рублей в качестве предоплаты. После этого чат удалили, а аккаунт мошенников — заблокировали.
Позже Кудинова обнаружила, что её фото и паспорт использовали для публикации поддельных отзывов от её имени. Мошенники таким образом создают видимость доверия, чтобы привлечь новых жертв.
По информации издания, Telegram-канал уже сменил название на «Экскурсии в Дубае», а в графе «менеджер» теперь указано имя самой пострадавшей.
