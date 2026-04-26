Под Иркутском пьяный водитель сбил двух юношей на пешеходном переходе
В городе Шелехов Иркутской области пьяный водитель Toyota Fielder совершил наезд на двух молодых людей на пешеходном переходе. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции в своем телеграм-канале.
По данным ведомства, под колеса автомобиля попали юноши в возрасте 15 и 20 лет. Скорая помощь доставила их в больницу с травмами различной степени.
В прокуратуре региона подчеркнули, что обоим пострадавшим уже оказали медицинскую помощь. Все причины и обстоятельства ДТП выясняются, проверка находится на контроле надзорного ведомства.
Ранее сообщалось, что в Омске водитель кроссовера сбил 9-летнего ребенка на велосипеде и скрылся. Авария произошла днем 25 апреля во дворе дома № 91 по улице Демьяна Бедного.
