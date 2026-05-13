Пассажир устроил потоп в самолете и сорвал рейс из Москвы в Грузию
Рейс из Москвы в Батуми развернули над Мордовией после ЧП в туалете. Об этом информирует Telegram-канал «Москва с огоньком».
Мужчина решил помыть руки, слишком резко открыл кран и повредил систему подачи. Поток хлынул в служебные зоны, экипаж срочно вмешался. Бортпроводники перекрыли воду и сразу связались с командиром. После доклада пилот решил вернуться в Жуковский. Через два часа после вылета лайнер сел в аэропорту. Пассажиры продолжили путь на резервном рейсе. В Батуми они прибыли с опозданием на четыре часа.
