Россиянам объяснили, что грозит за нечитаемый номер автомобиля

14 сентября 2026, 17:47

Автоюрист Славнов: за нечитаемый номер автомобиля водителя могут лишить прав

Фото: Istock/Roman Mykhalchuk

Автоюрист Дмитрий Славнов сообщил, что водитель может получить предупреждение за управление автомобилем с нечитаемым номером или же это нарушение грозит ему лишением прав на срок до трёх месяцев.





В беседе с «Татар-информом» эксперт отметил, что меру ответственности определяет причина, по которой номер невозможно распознать.

«Бывают ситуации, когда, например, зимой идёт сильный снег, а вы едете на машине по трассе. Вы могли только что помыть машину, но за 15 минут на неё налетит столько снега и грязи, что номера действительно не будет видно. Бывают ситуации, которые от вас не зависят, и, как правило, инспектор здесь идёт навстречу и не штрафует, а просит только устранить нарушение», — сказал Славнов.