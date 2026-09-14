Россиянам объяснили, что грозит за нечитаемый номер автомобиля
Автоюрист Славнов: за нечитаемый номер автомобиля водителя могут лишить прав
Автоюрист Дмитрий Славнов сообщил, что водитель может получить предупреждение за управление автомобилем с нечитаемым номером или же это нарушение грозит ему лишением прав на срок до трёх месяцев.
В беседе с «Татар-информом» эксперт отметил, что меру ответственности определяет причина, по которой номер невозможно распознать.
«Бывают ситуации, когда, например, зимой идёт сильный снег, а вы едете на машине по трассе. Вы могли только что помыть машину, но за 15 минут на неё налетит столько снега и грязи, что номера действительно не будет видно. Бывают ситуации, которые от вас не зависят, и, как правило, инспектор здесь идёт навстречу и не штрафует, а просит только устранить нарушение», — сказал Славнов.Однако ответственность наступает, когда водитель сознательно делает знак трудночитаемым. Юрист заявил, что в этом случае автолюбителю грозит штраф пять тыс. рублей или лишение прав на срок от одного до трёх месяцев.