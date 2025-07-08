08 июля 2025, 14:29

Россияне 10 часов ждут рейса из Новосибирска в Анталью из-за задержки

Фото: istockphoto/dongfang zhao

Вылета в турецкую Анталью из Новосибирска на протяжении десяти часов ждут российские туристы в аэропорту. Как сообщает Telegram-канал «ТурДом», рейс Southwind 2S 256 должен был вылететь еще в три часа ночи, однако после посадки борт не смог взлететь.





Очевидцы рассказали, что во время движения по взлетно-посадочной полосе судно резко затормозило, якобы повредив шины.



