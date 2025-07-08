Россияне 10 часов ждут рейса из Новосибирска в Анталью
Россияне 10 часов ждут рейса из Новосибирска в Анталью из-за задержки
Вылета в турецкую Анталью из Новосибирска на протяжении десяти часов ждут российские туристы в аэропорту. Как сообщает Telegram-канал «ТурДом», рейс Southwind 2S 256 должен был вылететь еще в три часа ночи, однако после посадки борт не смог взлететь.
Очевидцы рассказали, что во время движения по взлетно-посадочной полосе судно резко затормозило, якобы повредив шины.
«После этого нас высадили, попросили подождать. В итоге в 8:00 отправили получать багаж без лишних слов. Сейчас разбронировали билеты и вывели в зону выдачи багажа. Сорванный отпуск, сутки без сна, но зато предложили бесплатную воду», — рассказал один из пассажиров.Сейчас рейс перенесен на 17:00 по местному времени. В авиакомпании ситуацию никак не прокомментировали.