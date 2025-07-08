В Коми взлетела в воздух резервуарная площадка Лукойла – видео
Видео: Telegram-канал Mash
В Республике Коми прогремел взрыв на резервуарной площадке нефтегазовой компании Лукойл. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Инцидент произошёл в городе Усинске.
Предварительно сообщается, что в процессе ремонта в пустой ёмкости воспламенились газы. В результате произошло поднятие бака над землёй с последующим срывом с креплений. После случившегося обломки разлетелись по окрестностям.
На опубликованных каналом кадрах виден огненный столб, который буквально вытолкнул крышку конструкции в воздух, после чего повалил густой чёрный дым.
Несмотря на серьёзность инцидента в результате взрыва никто не пострадал.
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