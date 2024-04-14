На захваченном иранскими спецназовцами судне находятся граждане России

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На борту захваченного иранскими спецназовцами судна находятся граждане РФ. Об этом сообщает телеграм-канал «Shot».
По информации портала, на судне находятся моряки из Приморского края.
Прежде сообщалось о захвате Ираном коммерческого контейнеровоза MSC ARIES, который шёл под португальским флагом из ОАЭ в Индию. В танкере находилось 25 членов экипажа, в их числе граждане Индии, Филиппин, Пакистана и Эстонии. В настоящее время точное число российских граждан на борту выясняется.
Отмечается, что судно было захвачено из-за того, что иранские спецназовцы обнаружили его связь с Израилем, однако официально эта информация не подтверждена.
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Прежде сообщалось о захвате Ираном коммерческого контейнеровоза MSC ARIES, который шёл под португальским флагом из ОАЭ в Индию. В танкере находилось 25 членов экипажа, в их числе граждане Индии, Филиппин, Пакистана и Эстонии. В настоящее время точное число российских граждан на борту выясняется.
Отмечается, что судно было захвачено из-за того, что иранские спецназовцы обнаружили его связь с Израилем, однако официально эта информация не подтверждена.
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Анастасия Хохлова