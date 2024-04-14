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На захваченном иранскими спецназовцами судне находятся граждане России

Shot: на захваченном Ираном MSC Aries находятся моряки из Приморского края
14 апреля 2024, 09:59
Фото: iStock/liorpt

Фото: iStock/liorpt

На борту захваченного иранскими спецназовцами судна находятся граждане РФ. Об этом сообщает телеграм-канал «Shot».
По информации портала, на судне находятся моряки из Приморского края.

Прежде сообщалось о захвате Ираном коммерческого контейнеровоза MSC ARIES, который шёл под португальским флагом из ОАЭ в Индию. В танкере находилось 25 членов экипажа, в их числе граждане Индии, Филиппин, Пакистана и Эстонии. В настоящее время точное число российских граждан на борту выясняется.



Отмечается, что судно было захвачено из-за того, что иранские спецназовцы обнаружили его связь с Израилем, однако официально эта информация не подтверждена.

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#израиль
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#иран
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«Вода пошла на город»: губернатор предупредил об угрозе подтопления Кургана
Губернатор Шумков: Уровень реки Тобол в Кургане за ночь вырос на 54 см
14 апреля 2024, 10:04

Фото: iStock/horkins

В Кургане уровень реки Тобол за ночь увеличился на 54 сантиметра. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем телеграм-канале.
По его словам, уровень воды в реке продолжает увеличиваться, в течение двух часов уровень воды поднялся еще на 20 сантиметр.

Шумков обратился к местным жителям с призывом ничего не ждать и эвакуироваться из домов, которые находятся на подтапливаемых территориях.

«Сейчас уровень воды будет только расти за счет перелива массы головы паводка. Пойма очень влажная», — заявил глава региона.

Он также добавил, что газ и электричество в Кургане будут отключены, чтобы избежать аварий. Для домашних животных будут организованы приюты, где жители подтопленных районов смогут оставить питомцев.

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#электричество
#газ
#жители
#вода
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Над акваторией Черного моря уничтожили рой украинских БПЛА
Минобороны сообщило о пяти сбитых украинских БПЛА над Черным морем
14 апреля 2024, 08:06

Фото: iStock/Oleg_Elkov

Система российской ПВО обнаружила и уничтожила пять беспилотников ВСУ над акваторией Черного моря, об этом сообщили в Минобороны РФ.
Позже стало известно о еще десяти сбитых БПЛА противника над Краснодарским краем. В ведомстве рассказали, что украинская сторона выпустила дроны около 06:30 по мск.

Все беспилотники противника были уничтожены, жертв и разрушений нет.

Ранее сообщалось, что ПВО сбила два БПЛА ВСУ над Курской областью. В Минобороны назвали атаку ВСУ очередной попыткой нападения киевского режима на российскую территорию. Разрушений в результате атаки нет.

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#бпла
#всу
#минобороны
#пво
#дроны
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С территории Ливана запустили новые ракеты в сторону Израиля
Al Jazeera: С территории Ливана была запущена новая партия ракет против Израиля
14 апреля 2024, 05:52

Фото: iStock/Ruma Aktar

С территории Ливана были выпущены новые ракеты в сторону Израиля, сообщает телеканал Al Jazeera.
Количество и тип ракет не уточняются. Отмечается, что в городе Кацрин и соседних поселениях была объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что воздушная тревога была объявлена на севере Израиля.

В ночь на 14 апреля Иран нанес воздушный удар по Израилю. Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил, что по целям на израильской территории были выпущены ракеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА). По словам представителя министерства обороны Израиля Даниэля Хагари, Иран выпустил по Израилю более 200 ракет и беспилотников. Тегеран заявил, что цели были уничтожены, в то время как израильтяне утверждают, что 99% ракет и беспилотников были сбиты за пределами страны.

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#иран
#израиль
#нападение
#ракетный удар
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В Израиле заявили о перехвате практически всех выпущенных Ираном ракет и БПЛА
Ynet: Израиль перехватил 99 процентов выпущенных Ираном ракет и БПЛА
14 апреля 2024, 03:35

Фото: iStock/CatEyePerspective

Израильские системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно перехватили 99% ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), запущенных Ираном. Об этом сообщает портал Ynet со ссылкой на высокопоставленного чиновника.
Ранее Израиль заявил, что ответит на атаку Ирана «значительным и мощным» образом. Тель-Авив предупредил, что его реакция будет решительной и ясной.

Тем временем постоянное представительство Ирана при ООН предостерегло Израиль от повторения ошибок. Дипломаты заявили, что Тегеран готов предпринять «более решительные» шаги. Также официальные представители диппредставительства заявили, что атака была обусловлена самообороной.

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#иран
#пво
#нападение
#атака
#израиль
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«Иран ждут последствия»: ЦАХАЛ пригрозил Тегерану после атаки на Израиль
14 апреля 2024, 02:32

Фото: iStock/Sckrepka

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в резерве Джонатан Конрикус заявил, что Израиль примет ответные меры после нападения Ирана. Конрикус выступил с этой угрозой в эфире CNN и дал понять, что масштаб возмездия будет зависеть от нанесенного ущерба.
Конрикус добавили, что Соединенные Штаты успешно перехватывают беспилотники, запущенные Ираном.

Ранее ливанское движение «Хезболла» подверглась обстрелам со стороны Израиля. Также сообщалось, что сирийская столица Дамаск отражает ракетные удары.

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#иран
#израиль
#цахал
#нападение
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Столица Сирии подверглась ракетной атаке
 Al Watan: Столица Сирии подверглась ракетной атаке
14 апреля 2024, 02:19

Фото: iStock/ovbelov

Сирийские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетный удар по окрестностям Дамаска, передает РИА Новости.
Взрывы были слышны над столицей арабской республики. В частности, сообщается, что атаке подвергся международный аэропорт Дамаска.

Ранее сообщалось, что на всей территории Израиля объявлена воздушная тревога, в Иерусалиме прогремели взрывы.

В ночь с субботы на воскресенье, 13 апреля, Иран атаковал Израиль. ABC News сообщил, что в атаке на Израиль использовано от 400 до 500 беспилотников и ракет.

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#иран
#израиль
#нападение
#сирия
#пво
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В Иерусалиме прогремели взрывы, в Израиле объявлена воздушная тревога
14 апреля 2024, 02:06

Фото: РИА Новости/Ахмет Абед

В Израиле звучат сирены воздушной тревоги, в Иерусалиме прогремели взрывы, передает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Сигналы о ракетной опасности объявлены в южной, центральной и северной частях страны, а также в районе Мертвого моря.

Ранее, в ночь с субботы на воскресенье, 13 апреля, Иран атаковал Израиль. ABC News сообщил, что в атаке на Израиль использовано от 400 до 500 беспилотников и ракет.

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#иран
#израиль
#взрыв
#воздушная тревога
#цахал
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США объявили о готовности сбивать иранские беспилотники
CBS: Силы США в Ираке и Сирии приготовить сбивать иранские дроны
14 апреля 2024, 01:13

Фото: iStock/egiadone

Американские войска в Ираке и Сирии готовы сбивать иранские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), а военные самолеты США приведены в боевую готовность, сообщает телеканал CBS.
Высокопоставленные американские чиновники заявил, что силы США «готовы к дальнейшим действиям Ирана и поддерживающих его сил».

Ранее сообщалось, что иранские хакеры отключили израильский «Железный купол», после чего Иран приступил к обстрелу еврейского государства баллистическими ракетами. Незадолго до этого стало известно, что атаку на Израиль совершили несколько стран.

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#иран
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#сша
#сирия
#пво
#дрон
#беспилотник
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Иран приступил к обстрелу Израиля баллистическими ракетами
IRNA: Иран запустил баллистические ракеты в сторону Израиля
14 апреля 2024, 01:04

Фото: iStock/Zeferli

Иран начал обстрел Израиля баллистическими ракетами, сообщает иранское информационное агентство IRNA, ссылаясь на местные источники.
Согласно сообщению, по еврейскому государству были выпущены десятки ракет. Цель атаки находилась в глубине израильской территории.

По расчетам американских чиновников, для атаки на Израиль использовано от 400 до 500 беспилотников. Беспилотники, направляющиеся в Израиль, были запущены из Ирана, Ирака, Сирии, Ливана и Йемена.

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#израиль
#иран
#сша
#беспилотник
#бпла
#атака
#ракетный удар
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