Россияне хотят взыскать миллионы рублей с авиакомпании за пропуск концерта Дженнифер Лопес
Группа российских поклонников американской поп-звезды Дженнифер Лопес намерена взыскать с авиакомпании Red Wings многомиллионную компенсацию за срыв поездки на концерт певицы в Ереване. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Пассажиры винят авиаперевозчика в том, что из-за отмены рейса они не смогли попасть на выступление поп-дивы. В Red Wings объяснили, что рейс был отменён по соображениям безопасности – в зоне маршрута якобы существовала угроза со стороны беспилотников.
По информации СМИ, минимальная сумма компенсации может составить 60 тысяч рублей на человека. Общий ущерб, который собираются взыскать пассажиры, оценивается в несколько миллионов рублей.
Вопрос может быть решён как в досудебном порядке, так и через иск в суд.
