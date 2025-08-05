«Сравнила. Приятно»: певица Слава заявила о плагиате Дженнифер Лопес

05 августа 2025, 12:03

Певица Слава поймала Дженнифер Лопес на плагиате своего старого костюма

Певица Слава (Фото: Инстаграм*/nastya_slava)

Российская певица Слава обратила внимание на сходство своего концертного наряда с недавним образом американской коллеги Дженнифер Лопес. Исполнительница хита «Одиночество» опубликовала в соцсетях сравнение двух костюмов.





Так, она показала фотографию своего выступления двухлетней давности, где запечатлена в комбинезоне с накидкой, и сопоставила его с недавним образом иностранной знаменитости — он отдаленно напомнил стиль Славы. Артистка дала понять, что это шутка, но ей приятно, что ее вкусы совпадают с мировой звездой.

«Как-то 2 года назад. Я, конечно, сравнила. Но все равно приятно», — сказала она.