«Сравнила. Приятно»: певица Слава заявила о плагиате Дженнифер Лопес
Певица Слава поймала Дженнифер Лопес на плагиате своего старого костюма
Российская певица Слава обратила внимание на сходство своего концертного наряда с недавним образом американской коллеги Дженнифер Лопес. Исполнительница хита «Одиночество» опубликовала в соцсетях сравнение двух костюмов.
Так, она показала фотографию своего выступления двухлетней давности, где запечатлена в комбинезоне с накидкой, и сопоставила его с недавним образом иностранной знаменитости — он отдаленно напомнил стиль Славы. Артистка дала понять, что это шутка, но ей приятно, что ее вкусы совпадают с мировой звездой.
«Как-то 2 года назад. Я, конечно, сравнила. Но все равно приятно», — сказала она.Стоит отметить, что Дженнифер Лопес ранее отказалась выступать в Москве. Американская певица не захотела давать концерт из-за ситуации на Украине.
*Запрещен в РФ