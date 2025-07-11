Избившему пасынка битой по голове в Подмосковье инвалиду предъявлено обвинение

11 июля 2025, 15:13

Избившему битой ребенка 31-летнему инвалиду предъявили обвинение в Видном

Фото: istockphoto/blinow61

Обвинение в покушении на жизнь ребенка предъявлено инвалиду, который избил битой пасынка в Подмосковье. По данным регионального СУСК РФ, все произошло 7 июля. Процесс жестокого издевательства запечатлен на видео.





Уточняется, что мальчик смог убежать и спрятаться. Кроме того, довести начатое до конца мужчине помешала ограниченная подвижность. Полицейские приехали на адрес после публикации видеозаписи. Каким образом она оказалась в сети стражи порядка не пояснили. Злоумышленник проживал в Видном с тремя детьми своей сожительницы.





«В настоящее время малолетние изъяты из семьи органами опеки и направлены в лечебное учреждение для оценки состояния здоровья», — добавили в СК.

