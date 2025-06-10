Россияне массово лежат под капельницами в Турции из-за необычной аллергии

10 июня 2025, 11:15

SHOT: российские туристы в Турции массово жалуются на аллергию из-за солнца

Фото: iStock/Berkut_34

Отдыхающие в турецких отелях россияне массово пожаловались на аллергию из-за солнца. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.