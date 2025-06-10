Россияне массово лежат под капельницами в Турции из-за необычной аллергии
Отдыхающие в турецких отелях россияне массово пожаловались на аллергию из-за солнца. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что десятки граждан России лежат под капельницами в Турции. Все пострадавшие вызывали врача или самостоятельно ехали в больницу, где им ставили диагноз: аллергия на солнце. В тяжёлых случаях больным ставят капельницы за 120 долларов.
От аллергии, спровоцированной повышенным излучением, не спасает даже специальный крем. Все пострадавшие россияне сообщали об одинаковых симптомах: зуд, покраснения, пятна и мелкие прыщи.
Тажке уточняется, что аллергия на солнце не входит в перечень страховых случаев, поэтому лечение приходится оплачивать из собственных средств.
Читайте также: