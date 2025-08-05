Россияне массово пожаловались на отравление в элитном отеле Кубы

05 августа 2025, 12:59

SHOT: российские туристы отравились креветками в элитном отеле Кубы

Фото: iStock/brizmaker

Десятки российских туристов массово отравились креветками в дорогом пятизвёздочном отеле Кубы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.