Россияне массово пожаловались на отравление в элитном отеле Кубы
Десятки российских туристов массово отравились креветками в дорогом пятизвёздочном отеле Кубы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что инцидент произошёл в отеле Iberostar Selection Varadero в Варадеро.
Заболевшие поделились, что приготовленные на гриле креветки многим из них сразу показались испорченными. Спустя несколько часов после их употребления туристы пожаловались на классические симптомы отравления: рвоту, повышенную температуру и проблемы с желудком.
Сотрудники отеля, впрочем, опровергли заявления о массовых отравлениях, объяснив произошедшее с россиянами акклиматизацией.
Также известно, что 12 дней отдыха в этом элитном отеле обходятся россиянам в 350 тысяч рублей на двоих.
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