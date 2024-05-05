Россияне не могут добраться до Черноморских курортов из-за аварии на путях

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В Ростовской области сошёл с рельсов грузовой состав, об этом сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, авария произошла в районе станции Куберле. По какой причине товарный поезд сошёл с рельсов — пока что не уточняется, однако, известно, что в результате случившегося никто не пострадал.
В результате аварии, оказалась полностью заблокирована ветка железной дороги в сторону курортов юга России. Около 10 поездов задерживаются на 9 часов.
Ремонтникам удалось очистить один путь, поезда начинают отправляться в сторону краснодарского побережья.
Транспортная прокуратура начала проверку по факту случившегося.
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В результате аварии, оказалась полностью заблокирована ветка железной дороги в сторону курортов юга России. Около 10 поездов задерживаются на 9 часов.
Ремонтникам удалось очистить один путь, поезда начинают отправляться в сторону краснодарского побережья.
Транспортная прокуратура начала проверку по факту случившегося.
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Евгения Парфентьева